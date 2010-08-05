Введите ваш ник на сайте

Анортосис - Серкль Брюгге

05.08.2010, Четверг, 21:00 мск Ларнака, стадион Антонис Пападопулос Лига Европы , ответный матч Анортосис - Серкль Брюгге
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 22:00 Серкль Брюгге 1:0 Анортосис
...
  • Читайте нас: 