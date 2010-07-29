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Серкль Брюгге - Анортосис

29.07.2010, Четверг, 22:00 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Лига Европы , первый матч Серкль Брюгге - Анортосис
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