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Динамо - Штурм

05.08.2010, Четверг, 20:45 мск Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе Лига Европы , ответный матч Динамо - Штурм
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 22:30 Штурм 2:0 Динамо
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