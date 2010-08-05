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Карабах - Висла

05.08.2010, Четверг, 20:00 мск Баку, стадион Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова Лига Европы , ответный матч Карабах - Висла
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 22:00 Висла 0:1 Карабах
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