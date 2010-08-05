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Маккаби - Олимпиакос

05.08.2010, Четверг, 22:00 мск Тель-Авив, стадион Блумфилд Лига Европы , ответный матч Маккаби - Олимпиакос
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 22:30 Олимпиакос 2:1 Маккаби
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