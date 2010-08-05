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Слован - Црвена Звезда

05.08.2010, Четверг, 22:30 мск Братислава, стадион Пасьенки Лига Европы , ответный матч Слован - Црвена Звезда
Первый матч: 2 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 22:30 Црвена Звезда 1:2 Слован
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