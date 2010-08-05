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Хиберниан - Марибор

05.08.2010, Четверг, 22:45 мск Эдинбург, стадион Истер Роад Лига Европы , ответный матч Хиберниан - Марибор
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 22:30 Марибор 3:0 Хиберниан
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