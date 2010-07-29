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Шэмрок Роверс - Ювентус

29.07.2010, Четверг, 22:45 мск Дублин, стадион Таллагт Стэдиум Лига Европы , первый матч Шэмрок Роверс - Ювентус
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