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Клифтонвилл - ЦСКА

05.08.2010, Четверг, 22:45 мск София, стадион Болгарска Армия Лига Европы , ответный матч Клифтонвилл - ЦСКА
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 27 июля, вторник 20:00 ЦСКА 3:0 Клифтонвилл
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