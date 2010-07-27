Введите ваш ник на сайте

ЦСКА - Клифтонвилл

27.07.2010, Вторник, 20:00 мск София, стадион Болгарска Армия Лига Европы , первый матч ЦСКА - Клифтонвилл
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 6 5 1 0 14:4 +10 16
2. Бешикташ 6 4 1 1 9:6 +3 13
3. Рапид В 6 1 0 5 5:12 -7 3
4. ЦСКА Сф 6 1 0 5 4:10 -6 3
...
  • Читайте нас: 