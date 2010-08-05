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Бангор Сити - Маритиму

05.08.2010, Четверг, 22:30 мск Маритиму, стадион Дос Баррейрос Лига Европы , ответный матч Бангор Сити - Маритиму
Первый матч: 2 - 8
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 22:45 Маритиму 8:2 Бангор Сити
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