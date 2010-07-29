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Маритиму - Бангор Сити

29.07.2010, Четверг, 22:45 мск Маритиму, стадион Дос Баррейрос Лига Европы , первый матч Маритиму - Бангор Сити
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