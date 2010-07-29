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Работнички - Ливерпуль

29.07.2010, Четверг, 22:45 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Лига Европы , первый матч Работнички - Ливерпуль
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