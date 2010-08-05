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Зриньски - Оденсе

05.08.2010, Четверг, 23:15 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Лига Европы , ответный матч Зриньски - Оденсе
Первый матч: 3 - 6
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 21:10 Оденсе 6:3 Зриньски
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