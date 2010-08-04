Введите ваш ник на сайте

Селтик - Брага

04.08.2010, Среда, 22:45 мск Глазго, стадион Селтик Парк Лига Чемпионов , ответный матч Селтик - Брага
Первый матч: 0 - 3
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 28 июля, среда 23:00 Брага 3:0 Селтик
...
  • Читайте нас: 