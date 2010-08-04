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ПАОК - Аякс

04.08.2010, Среда, 22:45 мск Салоники, стадион Тумба Лига Чемпионов , ответный матч ПАОК - Аякс
Первый матч: 1 - 1
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 28 июля, среда 22:45 Аякс 1:1 ПАОК
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