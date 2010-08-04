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ХИК - Партизан

04.08.2010, Среда, 20:00 мск Хельсинки, стадион Болт Арена Лига Чемпионов , ответный матч ХИК - Партизан
Первый матч: 0 - 3
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 28 июля, среда 22:45 Партизан 3:0 ХИК
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