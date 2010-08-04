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Лех - Спарта

04.08.2010, Среда, 22:00 мск Познань, стадион Городской стадион Лига Чемпионов , ответный матч Лех - Спарта
Первый матч: 0 - 1
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 27 июля, вторник 22:30 Спарта 1:0 Лех
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