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Фенербахче - Янг Бойз

04.08.2010, Среда, 22:15 мск Стамбул, стадион Шюкрю Сарачоглу Лига Чемпионов , ответный матч Фенербахче - Янг Бойз
Первый матч: 2 - 2
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 28 июля, среда 22:15 Янг Бойз 2:2 Фенербахче
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