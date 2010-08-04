Введите ваш ник на сайте

Динамо - Шериф

04.08.2010, Среда, 22:00 мск Загреб, стадион Максимир Лига Чемпионов , ответный матч Динамо - Шериф
Первый матч: 1 - 1
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 28 июля, среда 21:00 Шериф 1:1 Динамо
...
  • Читайте нас: 