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Зальцбург - Омония

04.08.2010, Среда, 22:30 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Лига Чемпионов , ответный матч Зальцбург - Омония
Первый матч: 1 - 1
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 27 июля, вторник 20:00 Омония 1:1 Зальцбург
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