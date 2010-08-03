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Андерлехт - ТНС

03.08.2010, Вторник, 22:30 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Лига Чемпионов , ответный матч Андерлехт - ТНС
Первый матч: 3 - 1
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 27 июля, вторник 22:45 ТНС 1:3 Андерлехт
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