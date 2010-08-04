Введите ваш ник на сайте

Гент - Динамо

04.08.2010, Среда, 22:30 мск Гент, стадион Жюлес Оттен стадиум Лига Чемпионов , ответный матч Гент - Динамо
Первый матч: 0 - 3
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 27 июля, вторник 21:00 Динамо 3:0 Гент
...
  • Читайте нас: 