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Русенборг - АИК

04.08.2010, Среда, 22:45 мск Тронхейм, стадион Леркендаль Лига Чемпионов , ответный матч Русенборг - АИК
Первый матч: 1 - 0
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 28 июля, среда 22:45 АИК 0:1 Русенборг
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