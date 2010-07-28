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Партизан - ХИК

28.07.2010, Среда, 22:45 мск Белград, стадион Партизан Лига Чемпионов , первый матч Партизан - ХИК
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 6 5 0 1 12:6 +6 15
2. Арсенал 6 4 0 2 18:7 +11 12
3. Брага 6 3 0 3 5:11 -6 9
4. Партизан 6 0 0 6 2:13 -11 0
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