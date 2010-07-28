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Янг Бойз - Фенербахче

28.07.2010, Среда, 22:15 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Лига Чемпионов , первый матч Янг Бойз - Фенербахче
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