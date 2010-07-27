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ТНС - Андерлехт

27.07.2010, Вторник, 22:45 мск Шропшая, стадион Парк Холл Стэдиум Лига Чемпионов , первый матч ТНС - Андерлехт
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