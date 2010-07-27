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Судьи
Главный судья:
Уильям Коллам (Беллсхилл)

Динамо - Гент

27.07.2010, Вторник, 21:00 мск Киев, стадион Динамо им. Лобановского Лига Чемпионов , первый матч Динамо - Гент
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