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Омония - Зальцбург

27.07.2010, Вторник, 20:00 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Лига Чемпионов , первый матч Омония - Зальцбург
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