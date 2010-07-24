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Лиаонинг - Бирмингем Сити

24.07.2010, Суббота, 16:00 мск Бирмингем, стадион Сэнт Эндрюс Товарищеские матчи Лиаонинг - Бирмингем Сити
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