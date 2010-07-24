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Кайзерслаутерн - Ливерпуль

24.07.2010, Суббота, 18:15 мск Кайзерслаутерн, стадион Фритц Вальтер Товарищеские матчи Кайзерслаутерн - Ливерпуль
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