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Манчестер Сити - Спортинг

24.07.2010, Суббота, 04:00 мск Манчестер, стадион Этихад Стэдиум Товарищеские матчи Манчестер Сити - Спортинг
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