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Эрцгебирге - Шальке-04

23.07.2010, Пятница, 20:45 мск Ауэ, стадион Эрцгебиргштадион Товарищеские матчи Эрцгебирге - Шальке-04
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