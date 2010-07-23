Введите ваш ник на сайте

Вердер - Фрайбург

23.07.2010, Пятница, 21:30 мск Бремен, стадион Везерстадион Товарищеские матчи Вердер - Фрайбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
30 тур
10 апреля, суббота 17:30 Вердер 4:0 Фрайбург
13 тур
21 ноября, суббота 17:30 Фрайбург 0:6 Вердер
...
  • Читайте нас: 