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Нью-Йорк Ред Буллз - Тоттенхэм

23.07.2010, Пятница, 04:00 мск Ист-Резерфорд, Нью-Джерси, стадион Джиантс Стэдиум Товарищеские матчи Нью-Йорк Ред Буллз - Тоттенхэм
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