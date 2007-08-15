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Судьи
Главный судья:
Херберт Фандель (Кильбург)
Помощники:
Карстен Кадах, Майк Пикель (оба - Германия)

Спартак - Селтик

15.08.2007, Среда, 20:00 мск Москва, стадион Лужники Лига Чемпионов , первый матч Спартак - Селтик
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