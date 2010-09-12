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Лейрия - Насьональ

12.09.2010, Воскресенье, 21:00 мск Лейрия, стадион Магалайш Пессоа Португалия. Высшая лига, 4 тур Лейрия - Насьональ
Чемпионат Португалии (2009/2010)
27 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 Насьональ 2:0 Лейрия
12 тур
7 декабря, понедельник 23:15 Лейрия 1:2 Насьональ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 30 27 3 0 73:16 +57 84
2. Бенфика 30 20 3 7 61:31 +30 63
3. Спортинг 30 13 9 8 41:31 +10 48
4. Брага 30 13 7 10 45:33 +12 46
5. Гимараеш 30 12 7 11 36:37 -1 43
6. Насионал Ф 30 11 9 10 28:31 -3 42
7. Пасуш де Феррейра 30 10 11 9 35:42 -7 41
8. Риу Аве 30 10 8 12 35:33 +2 38
9. Маритиму 30 9 8 13 33:32 +1 35
10. Лейрия 30 9 8 13 25:38 -13 35
11. Ольяненси 30 7 13 10 24:34 -10 34
12. Витория 30 8 10 12 29:42 -13 34
13. Бейра-Мар 29 7 11 11 30:34 -4 32
14. Академика 30 7 9 14 32:48 -16 30
15. Портимоненси 30 6 7 17 29:49 -20 25
16. Навал 29 5 7 17 24:49 -25 22
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