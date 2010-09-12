Лейрия - Насьональ

|27 тур
|18 апреля, воскресенье
|19:00
|Насьональ
|2:0
|Лейрия
|12 тур
|7 декабря, понедельник
|23:15
|Лейрия
|1:2
|Насьональ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Порту
|30
|27
|3
|0
|73:16
|+57
|84
|2.
|Бенфика
|30
|20
|3
|7
|61:31
|+30
|63
|3.
|Спортинг
|30
|13
|9
|8
|41:31
|+10
|48
|4.
|Брага
|30
|13
|7
|10
|45:33
|+12
|46
|5.
|Гимараеш
|30
|12
|7
|11
|36:37
|-1
|43
|6.
|Насионал Ф
|30
|11
|9
|10
|28:31
|-3
|42
|7.
|Пасуш де Феррейра
|30
|10
|11
|9
|35:42
|-7
|41
|8.
|Риу Аве
|30
|10
|8
|12
|35:33
|+2
|38
|9.
|Маритиму
|30
|9
|8
|13
|33:32
|+1
|35
|10.
|Лейрия
|30
|9
|8
|13
|25:38
|-13
|35
|11.
|Ольяненси
|30
|7
|13
|10
|24:34
|-10
|34
|12.
|Витория
|30
|8
|10
|12
|29:42
|-13
|34
|13.
|Бейра-Мар
|29
|7
|11
|11
|30:34
|-4
|32
|14.
|Академика
|30
|7
|9
|14
|32:48
|-16
|30
|15.
|Портимоненси
|30
|6
|7
|17
|29:49
|-20
|25
|16.
|Навал
|29
|5
|7
|17
|24:49
|-25
|22