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Бейджин Гуоань - Бирмингем Сити

21.07.2010, Среда, 15:30 мск Бирмингем, стадион Сэнт Эндрюс Товарищеские матчи Бейджин Гуоань - Бирмингем Сити
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