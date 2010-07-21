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Грассхоппер - Ливерпуль

21.07.2010, Среда, 21:30 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Товарищеские матчи Грассхоппер - Ливерпуль
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