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Янг Бойз - Депортиво

20.07.2010, Вторник, 21:30 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Товарищеские матчи Янг Бойз - Депортиво
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