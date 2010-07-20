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Вольфсбург - Панатинаикос

20.07.2010, Вторник, 21:00 мск Вольфсбург, стадион Фольксваген Товарищеские матчи Вольфсбург - Панатинаикос
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