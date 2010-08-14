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Аякс - Витесс

14.08.2010, Суббота, 20:45 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Голландия. Эредивизие, 2 тур Аякс - Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
24 тур
21 февраля, воскресенье 16:30 Аякс 4:0 Витесс
15 тур
29 ноября, воскресенье 14:30 Витесс 1:5 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 22 7 5 72:30 +42 73
2. Твенте 34 21 8 5 65:34 +31 71
3. ПСВ 34 20 9 5 79:34 +45 69
4. Алкмаар 34 17 8 9 55:44 +11 59
5. Гронинген 34 17 6 11 65:52 +13 57
6. Рода 34 14 13 7 65:50 +15 55
7. АДО Ден Хааг 34 16 6 12 63:55 +8 54
8. Хераклес 34 14 7 13 65:56 +9 49
9. Утрехт 34 13 8 13 55:51 +4 47
10. Фейеноорд 34 12 8 14 53:54 -1 44
11. НЕК 34 10 13 11 57:56 +1 43
12. Херенвен 34 10 11 13 60:54 +6 41
13. НАК Бреда 34 12 5 17 44:60 -16 40
14. Де Графсхап 34 9 11 14 31:56 -25 38
15. Витесс 34 9 8 17 42:61 -19 35
16. Экселсиор 34 10 5 19 45:66 -21 35
17. Венло 34 6 3 25 34:76 -42 21
18. Виллем II 34 3 6 25 37:98 -61 15
* - НАК Бреда: снято 1
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