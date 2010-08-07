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Херенвен - ПСВ

07.08.2010, Суббота, 22:45 мск Херенвен, стадион Абе Ленстра Голландия. Эредивизие, 1 тур Херенвен - ПСВ
Чемпионат Голландии (2009/2010)
32 тур
14 апреля, среда 22:00 Херенвен 2:2 ПСВ
10 тур
17 октября, суббота 22:45 ПСВ 1:0 Херенвен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 22 7 5 72:30 +42 73
2. Твенте 34 21 8 5 65:34 +31 71
3. ПСВ 34 20 9 5 79:34 +45 69
4. Алкмаар 34 17 8 9 55:44 +11 59
5. Гронинген 34 17 6 11 65:52 +13 57
6. Рода 34 14 13 7 65:50 +15 55
7. АДО Ден Хааг 34 16 6 12 63:55 +8 54
8. Хераклес 34 14 7 13 65:56 +9 49
9. Утрехт 34 13 8 13 55:51 +4 47
10. Фейеноорд 34 12 8 14 53:54 -1 44
11. НЕК 34 10 13 11 57:56 +1 43
12. Херенвен 34 10 11 13 60:54 +6 41
13. НАК Бреда 34 12 5 17 44:60 -16 40
14. Де Графсхап 34 9 11 14 31:56 -25 38
15. Витесс 34 9 8 17 42:61 -19 35
16. Экселсиор 34 10 5 19 45:66 -21 35
17. Венло 34 6 3 25 34:76 -42 21
18. Виллем II 34 3 6 25 37:98 -61 15
* - НАК Бреда: снято 1
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