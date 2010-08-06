Рода - Твенте

|20 тур
|31 января, воскресенье
|16:30
|Твенте
|2:0
|Рода
|12 тур
|31 октября, суббота
|21:45
|Рода
|1:2
|Твенте
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аякс
|34
|22
|7
|5
|72:30
|+42
|73
|2.
|Твенте
|34
|21
|8
|5
|65:34
|+31
|71
|3.
|ПСВ
|34
|20
|9
|5
|79:34
|+45
|69
|4.
|Алкмаар
|34
|17
|8
|9
|55:44
|+11
|59
|5.
|Гронинген
|34
|17
|6
|11
|65:52
|+13
|57
|6.
|Рода
|34
|14
|13
|7
|65:50
|+15
|55
|7.
|АДО Ден Хааг
|34
|16
|6
|12
|63:55
|+8
|54
|8.
|Хераклес
|34
|14
|7
|13
|65:56
|+9
|49
|9.
|Утрехт
|34
|13
|8
|13
|55:51
|+4
|47
|10.
|Фейеноорд
|34
|12
|8
|14
|53:54
|-1
|44
|11.
|НЕК
|34
|10
|13
|11
|57:56
|+1
|43
|12.
|Херенвен
|34
|10
|11
|13
|60:54
|+6
|41
|13.
|НАК Бреда
|34
|12
|5
|17
|44:60
|-16
|40
|14.
|Де Графсхап
|34
|9
|11
|14
|31:56
|-25
|38
|15.
|Витесс
|34
|9
|8
|17
|42:61
|-19
|35
|16.
|Экселсиор
|34
|10
|5
|19
|45:66
|-21
|35
|17.
|Венло
|34
|6
|3
|25
|34:76
|-42
|21
|18.
|Виллем II
|34
|3
|6
|25
|37:98
|-61
|15
|* - НАК Бреда: снято 1