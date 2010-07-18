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Сиэтл - Селтик

18.07.2010, Воскресенье, 23:00 мск Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд Товарищеские матчи Сиэтл - Селтик
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