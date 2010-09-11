Кортрейк - Мехелен

|28 тур
|27 февраля, суббота
|22:00
|Мехелен
|1:1
|Кортрейк
|13 тур
|31 октября, суббота
|22:00
|Кортрейк
|2:0
|Мехелен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Андерлехт
|30
|19
|8
|3
|58:20
|+38
|65
|2.
|Генк
|30
|19
|7
|4
|64:27
|+37
|64
|3.
|Гент
|30
|17
|6
|7
|59:42
|+17
|57
|4.
|Брюгге
|30
|16
|5
|9
|60:35
|+25
|53
|5.
|Локерен
|30
|13
|11
|6
|43:36
|+7
|50
|6.
|Стандард
|30
|15
|4
|11
|50:38
|+12
|49
|7.
|Мехелен
|30
|13
|9
|8
|38:30
|+8
|48
|8.
|Вестерло
|30
|11
|8
|11
|42:40
|+2
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|30
|11
|6
|13
|33:34
|-1
|39
|10.
|Кортрейк
|30
|11
|5
|14
|36:39
|-3
|38
|11.
|Зюлте-Варегем
|30
|7
|12
|11
|39:42
|-3
|33
|12.
|Сент-Труйден
|30
|8
|5
|17
|20:55
|-35
|29
|13.
|30
|5
|11
|14
|24:40
|-16
|26
|14.
|Льерс
|30
|4
|12
|14
|26:58
|-32
|24
|15.
|Эйпен
|30
|5
|8
|17
|28:50
|-22
|23
|16.
|Шарлеруа
|30
|4
|7
|19
|20:54
|-34
|19