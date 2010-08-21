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Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге

21.08.2010, Суббота, 22:00 мск Варегем, стадион Регенбоогстадион Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 4 тур Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
18 тур
13 декабря, воскресенье 20:00 Зюлте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге
3 тур
15 августа, суббота 22:00 Серкль Брюгге 2:2 Зюлте-Варегем
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 19 8 3 58:20 +38 65
2. Генк 30 19 7 4 64:27 +37 64
3. Гент 30 17 6 7 59:42 +17 57
4. Брюгге 30 16 5 9 60:35 +25 53
5. Локерен 30 13 11 6 43:36 +7 50
6. Стандард 30 15 4 11 50:38 +12 49
7. Мехелен 30 13 9 8 38:30 +8 48
8. Вестерло 30 11 8 11 42:40 +2 41
9. Серкль Брюгге 30 11 6 13 33:34 -1 39
10. Кортрейк 30 11 5 14 36:39 -3 38
11. Зюлте-Варегем 30 7 12 11 39:42 -3 33
12. Сент-Труйден 30 8 5 17 20:55 -35 29
13. 30 5 11 14 24:40 -16 26
14. Льерс 30 4 12 14 26:58 -32 24
15. Эйпен 30 5 8 17 28:50 -22 23
16. Шарлеруа 30 4 7 19 20:54 -34 19
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