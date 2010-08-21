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Ольборг - Эсбьерг

21.08.2010, Суббота, 19:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Супер-Лига, 6 тур Ольборг - Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
19 апреля, понедельник 21:00 Ольборг 0:0 Эсбьерг
17 тур
28 ноября, суббота 19:00 Эсбьерг 1:1 Ольборг
6 тур
23 августа, воскресенье 15:00 Эсбьерг 2:0 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 33 25 6 2 77:29 +48 81
2. Оденсе 33 16 7 10 55:41 +14 55
3. Брондбю 33 13 12 8 52:39 +13 51
4. Мидтьюлланд 33 13 10 10 50:42 +8 49
5. Силькеборг 33 10 13 10 43:49 -6 43
6. Нордшелланд 33 10 9 14 38:50 -12 39
7. Сендерийск 33 11 6 16 32:46 -14 39
8. Люнгбю 33 10 8 15 42:52 -10 38
9. Хорсенс 33 9 10 14 29:40 -11 37
10. Ольборг 33 8 11 14 38:48 -10 35
11. Рандерс 33 6 16 11 41:48 -7 34
12. Эсбьерг 33 7 12 14 36:49 -13 33
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