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Брондбю - Эсбьерг

15.08.2010, Воскресенье, 20:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Супер-Лига, 5 тур Брондбю - Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
25 апреля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 1:1 Брондбю
15 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Брондбю 2:4 Эсбьерг
2 тур
26 июля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 2:1 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 33 25 6 2 77:29 +48 81
2. Оденсе 33 16 7 10 55:41 +14 55
3. Брондбю 33 13 12 8 52:39 +13 51
4. Мидтьюлланд 33 13 10 10 50:42 +8 49
5. Силькеборг 33 10 13 10 43:49 -6 43
6. Нордшелланд 33 10 9 14 38:50 -12 39
7. Сендерийск 33 11 6 16 32:46 -14 39
8. Люнгбю 33 10 8 15 42:52 -10 38
9. Хорсенс 33 9 10 14 29:40 -11 37
10. Ольборг 33 8 11 14 38:48 -10 35
11. Рандерс 33 6 16 11 41:48 -7 34
12. Эсбьерг 33 7 12 14 36:49 -13 33
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