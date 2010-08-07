Ольборг - Силькеборг

|25 тур
|5 апреля, понедельник
|16:00
|Силькеборг
|1:1
|Ольборг
|22 тур
|24 марта, среда
|20:00
|Ольборг
|1:0
|Силькеборг
|9 тур
|19 сентября, суббота
|19:00
|Ольборг
|0:1
|Силькеборг
|25 тур
|5 апреля, понедельник
|16:00
|Силькеборг
|1:1
|Ольборг
|22 тур
|24 марта, среда
|20:00
|Ольборг
|1:0
|Силькеборг
|9 тур
|19 сентября, суббота
|19:00
|Ольборг
|0:1
|Силькеборг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|33
|25
|6
|2
|77:29
|+48
|81
|2.
|Оденсе
|33
|16
|7
|10
|55:41
|+14
|55
|3.
|Брондбю
|33
|13
|12
|8
|52:39
|+13
|51
|4.
|Мидтьюлланд
|33
|13
|10
|10
|50:42
|+8
|49
|5.
|Силькеборг
|33
|10
|13
|10
|43:49
|-6
|43
|6.
|Нордшелланд
|33
|10
|9
|14
|38:50
|-12
|39
|7.
|Сендерийск
|33
|11
|6
|16
|32:46
|-14
|39
|8.
|Люнгбю
|33
|10
|8
|15
|42:52
|-10
|38
|9.
|Хорсенс
|33
|9
|10
|14
|29:40
|-11
|37
|10.
|Ольборг
|33
|8
|11
|14
|38:48
|-10
|35
|11.
|Рандерс
|33
|6
|16
|11
|41:48
|-7
|34
|12.
|Эсбьерг
|33
|7
|12
|14
|36:49
|-13
|33